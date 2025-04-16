Повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Які завдання отримали агенти від російських кураторів

Правоохоронці затримали п'ятьох російських агентів, які вчиняли підпали у Києві та Харкові. Найменшій фігурантці – всього 15 років.

Цілями ворога були енергооб’єкти Укрзалізниці, які забезпечують безперебійний рух військових ешелонів у напрямку фронту.

Правоохоронці затримали російських агентів у Києві та Харкові / Фото СБУ

Крім того, російські куратори наказали фігурантам знищити авто мобільних вогневих груп, які відповідають за захист повітряного простору обох міст.

Для вчинення цих злочинів окупанти завербували місцевих жителів, які шукали "легкі заробітки" у Телеграм-каналах.

Що відомо про фігурантів справи

У Києві правоохоронці затримали двох переселенців з Часового Яру віком 19 та 21 року. Вони оселилися у столиці після початку повномасштабного вторгнення.

Через деякий час вони отримали замовлення від Росії на знищення пікапів мобільних вогневих груп Сил оборони.

Фігурантів було затримано "по гарячих слідах", коли вони підпалили два службових авто українських захисників.

Водночас ще трьох зловмисників було викрито у Харкові. Ними виявилися два студенти залізничного коледжу та їхня 15-річна знайома школярка. Відомо, що вони підпалили 24 релейні шафи сигнальних установок на лініях залізничного сполучення прифронтового регіону.

Наступним завданням фігурантів було вчинення серії диверсій у Вінниці. Але правоохоронці зірвали ворожі наміри і затримали всіх трьох зловмисників,

– додали правоохоронці.

Затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями Кримінального кодексу України:

диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану;

перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Наразі тривають розслідування, щоб притягнути до відповідальності неповнолітніх фігурантів.