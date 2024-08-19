Среди фигурантов – бывший и действующий правоохранители: СБУ разоблачила агентов России

Украинские спецслужбы разоблачили и обезвредили агентурную группу врага из 3 человек. В ее состав входил действующий правоохранитель его отец, а также экс-милиционер, который был руководителем группы.

Зовут бывшего милиционера Андрей Шевченко. Он отдавал указания николаевскому чиновнику по сбору информации о передвижении ВСУ и расположении стратегических объектов.

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Задержание российских агентов в Украине

Действующему правоохранителю и его отцу, которого он привлек к сбору информации, объявили о подозрениях. В то же время руководителю группы Шевченко объявили о заочном подозрении, поскольку он находится в Крыму.

По указанию Шевченко его агент в Николаеве собирал данные о базировании и перемещении подразделений ВСУ. Также пытался установить локации стратегических предприятий ОПК и отчитывался оккупантам о кадровых решениях в правоохранительных органах Украины.

По словам следствия, чтобы получить разведданные, правоохранитель использовал собственное служебное положение, а также выспрашивал нужные ему сведения у своих коллег по работе под видом товарищеских разговоров.

Спецслужбы разоблачили и обезвредила агентуру врага / Фото СБУ и Офиса генпрокурора

Действовала соответствующая агентурная группа в трех регионах: Николаевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. В частности, отец действующего правоохранителя, также бывший милиционер, однажды использовал своего знакомого, чтобы узнать о расположении энергообъекта на Прикарпатье.

Отца николаевского милиционера задержали во время его попытки бегства в Крым. Кроме того, взяли под стражу его сына. Уголовное производство было открыто по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса. Это государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

По этой же статье Уголовного кодекса Украины заочное подозрение получил резидент агентурной группы Шевченко,

– пишет Служба безопасности Украины.

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Спецслужбисты провели обыски. У задержанных изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи и документы с доказательствами преступлений. Также СБУ обнаружила российскую символику и рубли у фигурантов дела.

Следует отметить, что подозреваемым в госизмене грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили сотрудники СБУ в Николаевской области, к которой привлекли Национальную полицию за процессуального руководства областной прокуратуры.