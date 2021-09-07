Служба безопасности Украины разоблачила черного археолога в Кировоградской области. Он продавал оружие времен Второй мировой войны.

Житель Александрии решил таким образом подзаработать. Кроме того, он работал топ-менеджером одной из автозаправочных станций.

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Оружие сбывали в криминальном мире

По основному месту работы он – топ-менеджер одной из автозаправочных станций. А во внерабочее время – черный археолог,

– отметили в СБУ.

Мужчина организовал продажу раритета через связи в криминальном мире. У него нашли целый склад оружия, было и холодное, и огнестрельное.



"Склад" оружия / Фото СБУ

Что известно о похожих случаях

В Броварах Киевской области местный житель нашел схрон со взрывчатками. Было 2 сумки с 988 патронами, гранатами и деталями к автоматам. Причастных разыскивает полиция.

В Сумах 1 сентября директор заподозрил опасность в экспонатах тамошнего музея. Взрывотехники выяснили, что снаряд действительно был боевым и мог взорваться в любой момент.

На Закарпатье задержали мужчину, который поставлял оружие в область. У него обнаружили 2 пистолета Glock, 22 штык-ножа, прицел ночного видения и 14 гранат с запалами к ним.

Служба безопасности Украины во время учений на Донбассе нашла схрон боевиков с оружием. Там лежали гранаты, боеприпасы и ручной гранатомет.

Текст публикации СБУ:

СБУ разоблачила черного археолога, который продавал оружие времен Второй мировой войны.

Такой "заработок" нашел себе житель Александрии Кировоградской области. По основному месту работы он – топ-менеджер одной из автозаправочных станций. А во внерабочее время – черный археолог.

Через связи в криминальном мире он организовал продажу раритетного оружия и боеприпасов.