Житель Олександрії вирішив таким чином підзаробити. Крім того, він працював топменеджером однієї з автозаправних станцій.

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Зброю збували у кримінальному світі

За основним місцем роботи він – топменеджер однієї з автозаправних станцій. А в позаробочий час – чорний археолог,
– зауважили в СБУ.

Чоловік організував продаж раритету через зв'язки у кримінальному світі. У нього знайшли цілий склад зброї, була і холодна, і вогнепальна.


"Склад" зброї / Фото СБУ

Що відомо про схожі випадки

  • У Броварах на Київщині місцевий житель знайшов схрон із вибухівками. Було 2 сумки з 988 набоями, гранатами й деталями до автоматів. Причетних розшукує поліція.
  • У Сумах 1 вересня директор запідозрив небезпеку у експонатах тамтешнього музею. Вибухотехніки з'ясували, що снаряд дійсно був бойовим та міг вибухнути будь-якої миті.
  • На Закарпатті затримали чоловіка, який постачав зброю в область. У нього виявили 2 пістолети Glock, 22 штик-ножі, приціл нічного бачення та 14 гранат із запалами до них.
  • Служба безпеки України під час навчань на Донбасі знайшла схрон бойовиків зі зброєю. Там лежали гранати, боєприпаси та ручний гранатомет.

Текст публікації СБУ:

СБУ викрила чорного археолога, який продавав зброю часів ІІ Світової війни.

Такий "заробіток" знайшов собі мешканець Олександрії на Кіровоградщині. За основним місцем роботи він – топменеджер однієї з автозаправних станцій. А в позаробочий час – чорний археолог.

Через зв’язки у кримінальному світі він організував продаж раритетної зброї та боєприпасів.