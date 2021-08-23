Впродовж першого тижня навчань перевірили понад 5 тисяч осіб і майже 2,5 тисячі автомобілів. Вони відбувалися у 5 містах району Операції Об'єднаних сил – Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов'янську та Краматорську.

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Що вилучили зі схрону

Схрон у 2014 році облаштував один з учасників незаконних збройних формувань. Зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.

Зі схрону з військовими засобами ураження вдалося вилучити:

3 ручні протитанкові гранатомети – РПГ-22;

3 гранати РГД-5;

2 ручні протитанкові гранатомети РПГ-26;

2 гранати Ф-1;

7 підривачів;

20 патронів калібру 7,62;

міну МОН-50;

ручний протитанковий гранатомет РПГ-18;

приблизно 4 тисячі патронів калібру 5,45.

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Як відбувалися тренування

Головною метою тренувань стало підвищення рівня взаємодії при можливій диверсійній та терористичній загрозах.

Вони відбувалися в максимально наближених до реальних умовах з використанням вогнепальної зброї, бронетехніки та гелікоптера.

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