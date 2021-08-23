Впродовж першого тижня навчань перевірили понад 5 тисяч осіб і майже 2,5 тисячі автомобілів. Вони відбувалися у 5 містах району Операції Об'єднаних сил – Сєвєродонецьку, Лисичанську, Маріуполі, Слов'янську та Краматорську.
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Що вилучили зі схрону
Схрон у 2014 році облаштував один з учасників незаконних збройних формувань. Зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції.
Зі схрону з військовими засобами ураження вдалося вилучити:
- 3 ручні протитанкові гранатомети – РПГ-22;
- 3 гранати РГД-5;
- 2 ручні протитанкові гранатомети РПГ-26;
- 2 гранати Ф-1;
- 7 підривачів;
- 20 патронів калібру 7,62;
- міну МОН-50;
- ручний протитанковий гранатомет РПГ-18;
- приблизно 4 тисячі патронів калібру 5,45.
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Як відбувалися тренування
Головною метою тренувань стало підвищення рівня взаємодії при можливій диверсійній та терористичній загрозах.
Вони відбувалися в максимально наближених до реальних умовах з використанням вогнепальної зброї, бронетехніки та гелікоптера.
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