СБУ разоблачила в Днепре подпольную ячейку "партии Шария": они готовили беспорядки

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепре подпольную ячейку "Партии Шария". Она готовилась к проведению в регионе массовых беспорядков.

Как отмечают в пресс-службе СБУ, их сотрудники провели обыски в помещениях прокремлевской ячейки партии.

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Там правоохранители обнаружили инструкции с алгоритмом действий относительно провокаций массовых беспорядков во время общественных мероприятий. Злоумышленники также готовились к проведению уличных акций в поддержку оккупантов в случае приближения линии фронта или захвата региона.

Кроме того, правоохранители нашли "соглашения" представителей партии о неразглашении информации о своей подрывной деятельности против Украины.

Кто за этим стоит

По данным следствия, запрещенную партийную ячейку организовал выходец из Донецкой области, прибывший в Днепр под видом переселенца. Он находился на постоянной связи со скрывающимися за рубежом представителями Шария и обустроил подпольное отделение "политсилы" в собственном доме.

Для конспирации мужчина контактировал исключительно с "проверенными" лицами и максимально скрывал адрес своего проживания.

В результате следственно-оперативных действий правоохранители также обнаружили в помещении организатора "подполья" склады с:

вражескими изданиями,

листовками и финансовой "отчетностью" по расходам на антиукраинскую деятельность.

Изъятые материалы направили на экспертизу для дальнейших процессуальных действий.

Какое наказание светит злоумышленникам

В настоящее время продолжается расследование по статье 109-й о действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти. Санкция статьи предусматривает:

лишение свободы на срок от 5 до 10 лет,

с конфискацией имущества или без таковой.

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