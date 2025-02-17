Поставляли оборудование для минобороны России: СБУ накрыла топ-менеджеров компании из Одессы

В Украине ликвидировали еще одну схему обхода санкций на поставки украинской продукции в Россию. Правоохранители задержали топ-менеджеров одесской компании, которая поставляла оборудование для электросетей российским военным.

Злоумышленники находятся под стражей, сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотрите также Цена памяти: сколько Украина тратит на захоронение воинов и как их чтит – анализ

Что известно о компании из Одессы, которая помогала агрессору

Так, по результатам комплексных мероприятий в Одессе задержаны 7-х участников преступной группировки. Речь идет об основателе и топ-менеджерах компании, которая продавала в Россию высокотехнологичные приборы, которые обеспечивают защиту и бесперебойную работу электрических сетей.

В течение 2023 года злоумышленники скрыто поставили в Россию несколько партий отечественных товаров на общую сумму более 1 миллиона долларов США.

Для реализации сделки ее организаторы задействовали подконтрольные фирмы за пределами Украины, в частности на Ближнем Востоке. Так, сначала продукцию украинского производителя экспортировали на адреса иностранных посредников, а дальше они переправляли ее российским заказчикам,

– объясняют в СБУ.

Среди заказчиков одесситов были подсанкционные компании России, которые поставляют электрооборудование для нужд минобороны России, в частности для энергопитания военных баз оккупантов.

По данным следствия, основатель одесского предприятия привлек к сделке 6-х своих подчиненных, в том числе коммерческого директора, двух руководителей отделов и бухгалтера.

Им сообщили о подозрении в пособничестве государству-агрессору и создании, руководстве преступной организацией, а также участии в ней.