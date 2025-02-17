Зловмисники перебувають під вартою, повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Що відомо про компанію з Одеси, яка допомагала агресору

Так, за результатами комплексних заходів в Одесі затримано 7-х учасників злочинного угруповання. Йдеться про засновника і топменеджерів компанії, яка продавала в Росію високотехнологічні прилади, які забезпечують захист та безперебійну роботу електричних мереж.

Протягом 2023 року зловмисники приховано поставили до Росії декілька партій вітчизняних товарів на загальну суму понад 1 мільйонів доларів США.

Для реалізації оборудки її організатори задіяли підконтрольні фірми за межами України, зокрема на Близькому Сході. Так, спочатку продукцію українського виробника експортували на адреси іноземних посередників, а далі вони переправляли її російським замовникам,

– пояснюють в СБУ.

Серед замовників одеситів були підсанкційні компанії Росії, які постачають електрообладнання для потреб міноборони Росії, зокрема для енергоживлення військових баз окупантів.

За даними слідства, засновник одеського підприємства залучив до оборудки 6-х своїх підлеглих, у тому числі комерційного директора, двох керівників відділів та бухгалтера.

Їм повідомили про підозру у пособництві державі-агресору та створенні, керівництві злочинною організацією, а також участі у ній.