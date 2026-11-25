СБУ разоблачила в различных регионах Украины четырех российских агитаторов. Среди них оказался музыкант, выступавший на пропагандистских концертах во время оккупации Херсона.

Как сообщила Служба безопасности Украины, правоохранители собрали доказательную базу в отношении четырех сторонников рашизма в различных областях. Экспертизы подтвердили информационно-подрывную деятельность подозреваемых в интересах страны-агрессора.

Что известно о предателях

В Херсоне сотрудники спецслужбы задокументировали деятельность бывшего театрального музыканта. В мае 2022 года он выступал на пропагандистском мероприятии оккупационного ставленника Сальдо, а в августе принял участие в концерте в честь флага России.

После деоккупации областного центра житель Херсона остался в городе и сочинял стихи, героизирующие захватчиков. Эти тексты он отправлял для трансляции в эфирах российских радиостанций.

Также в Херсоне задержали женщину, которая через анонимные аккаунты в Telegram просила врага наносить по городу удары управляемыми авиабомбами. Она требовала усилить репрессии на временно оккупированном левобережье и жестоко расправляться с украинским движением сопротивления.

В Харькове правоохранители задержали гражданина России, который долгое время проживал в Украине. Фигурант распространял в социальных сетях материалы в поддержку действий российских военных и оправдывал захват украинских земель.

Еще одну фигурантку выявили в Днепропетровской области – ею оказалась работница рынка в Павлоградском районе. Женщина публично ожидала полной оккупации восточных регионов и пыталась установить прямую связь с администраторами вражеских информационных ресурсов.

Следователи сообщили всем четырем задержанным о подозрении по статьям о посягательстве на территориальную целостность Украины, коллаборационизме и оправдании агрессии России. За совершенные преступления злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, СБУ задержала агентку ФСБ, которая корректировала российские удары по Херсону со своего двора. Женщина фиксировала позиции Сил обороны, находясь на своем приусадебном участке у побережья.

Также ранее был задержан СБУ задержала дезертира, который наводил удары по Краматорску. Мужчина разбирал завалы после вражеских атак и тайно передавал россиянам координаты для повторных обстрелов.