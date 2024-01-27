СБУ разоблачила масштабную схему в оборонке: привлечены менеджеры "Львовского арсенала" и МО

СБУ и Минобороны разоблачили чиновников на хищении 1,5 миллиарда гривен. Злоумышленники присвоили средства, предназначенные для закупки снарядов для Вооруженных Сил.

Служба безопасности Украины при содействии Министерства обороны разоблачила схему хищения государственных средств, предназначенных для закупки боеприпасов. Об этом стало известно 27 января. По данным следствия, к сделке причастны высокопоставленные должностные лица МО и руководство "Львовского арсенала".

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Хищение почти 1,5 миллиарда

По информации СБУ, в августе 2022 года был заключен контракт на поставку 100 тысяч минометных боеприпасов. После перечисления денежных средств часть суммы была выведена на счета иностранной структуры. В конце концов ВСУ не поставили ни одного снаряда.

Остальные суммы от Минобороны остались на счетах украинской компании в одном из столичных банков. Благодаря мерам, что применила СБУ, украденные средства – арестованы,

– сообщили в пресс-службе СБУ.

Пятерым фигурантам дела уже объявили подозрение по статье о растрате имущества. Среди них – бывший и нынешний руководители соответствующего департамента Минобороны, руководство Львовского арсенала и представитель иностранной фирмы.

Разоблачена схема по хищению почти 1,5 миллиарда в оборонке / Фото СБУ

Один из подозреваемых был задержан при попытке выезда за границу. Другим фигурантам дела выбирают меры пресечения. В случае доказывания вины в судовом порядке им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Добавим, что расследование проводилось совместно с Национальной полицией и под руководством Офиса Генерального прокурора. В настоящее время продолжаются следственные действия для полного установления обстоятельств дела.

Телеграм-канал "Оперативный ВСУ" утверждает, что среди фигурантов:

Александр Лиев – бывший руководитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны;

Тоомаса Накхура – нынешний руководитель этого департамента оборонного ведомства;

Юрий Збитнев – руководитель "Львовского арсенала".

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Отметим, что в эти дни в СБУ сообщали о возвращении в бюджет Украины почти 1,5 миллиарда гривен, незаконно выведенных за границу при приобретении артиллерийских снарядов. Очевидно, это то же самое дело.