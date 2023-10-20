СБУ разоблачила двух предателей: один из них фабриковал "дело" против "Тайры"
Источник:СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух злоумышленников, работавших на врага. Им обоим сообщили о подозрениях.
СБУ сообщила о подозрении еще двум предателям. Один из них был представителем генпрокуратуры, а другая женщина была представительницей МВД России во временно оккупированном Донецке.
Смотрите также В Черкасской области чиновник ТЦК призвал "денацифицировать" Украину: получил 2 года тюрьмы
Один из них фабриковал дело против "Тайры"
Служба безопасности Украины разоблачила предателя Царенко Н.В. Он был так называемым "следователем" оккупационной "генеральной прокуратуры" в Донецке, который фабриковал дело против украинской парамедикини Юлии Паевской с позывным "Тайра".
Он пытался пришить ей расстрельную статью за помощь раненым.
Правоохранители установили, что злоумышленником оказался житель Харькова, который после получения юридического образования в местном учебном заведении выехал в временно оккупированную часть Донбасса.
После начала полномасштабного вторжения России он предложил русским захватчикам и их гауляйтерам свою помощь в войне против Украины.
Ему сообщили о подозрении в государственной измене.
Представительница милиции, поддержавшая оккупантов
Еще одной фигуранткой оказалась жительница Донецка, экс-чиновник расформированной милиции, которая еще в 2014 году поддержала оккупантов.
Она стала "старшим инспектором управления автомобильной инспекции МВД" на оккупированной части Донбасса.
Она принимала участие в незаконных обысках авто жителей Донецка и заставляла местных водителей менять украинские номера на русские.
Ей тоже сообщили о подозрении.
Сейчас их разыскивают, чтобы привлечь к ответственности.
Разоблачение СБУ: последние новости
- Леониду Пасечнику ранее инкриминировали коллаборационизм и посягательство на суверенитет Украины. Теперь этому изменнику сообщили о еще одном подозрении. СБУ сообщила главарю боевиков о подозрении в организации и проведении незаконных выборов и добровольном избрании в незаконный орган власти на временно оккупированной территории. В период с января 2023 по май того же года Пасечник принял ряд соответствующих "законов" на временно захваченной россиянами части Луганской области.
- СБУ разоблачила и задержала в Киевской области "крота" российской разведки, который, будучи в рядах Нацгвардии, собирал и передавал информацию врагу. Полем его "работы" были даны о "Гвардии наступления" МВД Украины, в частности россиян интересовала информация о места базирования отрядов быстрого реагирования 4-й штурмовой бригады оперативного назначения "Рубеж".
- СБУ выяснила, кто направил вражеский "Искандер" по кафе-магазину в селе Гроза Харьковской области. Наводчиками оказались местные жилища и – двое родных братьев. Злоумышленниками оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. Оба предателя до июля 2022 года служили в местной полиции.