СБУ разоблачила двух предателей: один из них фабриковал "дело" против "Тайры"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили двух злоумышленников, работавших на врага. Им обоим сообщили о подозрениях.

СБУ сообщила о подозрении еще двум предателям. Один из них был представителем генпрокуратуры, а другая женщина была представительницей МВД России во временно оккупированном Донецке.

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Один из них фабриковал дело против "Тайры"

Служба безопасности Украины разоблачила предателя Царенко Н.В. Он был так называемым "следователем" оккупационной "генеральной прокуратуры" в Донецке, который фабриковал дело против украинской парамедикини Юлии Паевской с позывным "Тайра".

Он пытался пришить ей расстрельную статью за помощь раненым.



Правоохранители установили, что злоумышленником оказался житель Харькова, который после получения юридического образования в местном учебном заведении выехал в временно оккупированную часть Донбасса.



После начала полномасштабного вторжения России он предложил русским захватчикам и их гауляйтерам свою помощь в войне против Украины.



Ему сообщили о подозрении в государственной измене.

Представительница милиции, поддержавшая оккупантов

Еще одной фигуранткой оказалась жительница Донецка, экс-чиновник расформированной милиции, которая еще в 2014 году поддержала оккупантов.

Она стала "старшим инспектором управления автомобильной инспекции МВД" на оккупированной части Донбасса.



Она принимала участие в незаконных обысках авто жителей Донецка и заставляла местных водителей менять украинские номера на русские.

Ей тоже сообщили о подозрении.

Сейчас их разыскивают, чтобы привлечь к ответственности.

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