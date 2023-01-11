Призывал оккупантов захватить Киев: СБУ задержала прислужника монастыря УПЦ МП

В Житомирской области сотрудники Службы безопасности в очередной раз разоблачили приспешника российских оккупантов. Предателем оказался прислужник монастыря УПЦ МП.

Так, прислужник Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ МП публично поддержал захватчиков. Также он оправдывал военные преступления врага.

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Предатель призывал к захвату Киева

В прокремлевском телеграм-канале "Русская весна" прислужник монастыря призывал оккупантов уничтожать украинцев и захватить Киев. Также он писал одобрительные комментарии по поводу враждебных ракетных ударов по украинским городам.

Особо "отмечал" воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в том числе школы и больницы. В своих сообщениях злоумышленник популяризировал оккупантов и занимался дискредитацией подразделений Сил обороны,

– рассказали правоохранители.

Кроме того, предатель агитировал мирных людей не вступать в ряды Вооруженных Сил Украины.

Что грозит злоумышленнику

Публикации прислужника в сети эксперты охарактеризовали как угрозу государственной безопасности Украины. В итоге предателю сообщили о подозрении по статье об оправдывании вооруженной агрессии России.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств.

СБУ разоблачила прислужника монастыря УПЦ МП / фото Служба безопасности Украины

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