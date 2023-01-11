Призывал оккупантов захватить Киев: СБУ задержала прислужника монастыря УПЦ МП
Источник:Служба безопасности Украины
В Житомирской области сотрудники Службы безопасности в очередной раз разоблачили приспешника российских оккупантов. Предателем оказался прислужник монастыря УПЦ МП.
Так, прислужник Спасо-Покровского женского монастыря местной епархии УПЦ МП публично поддержал захватчиков. Также он оправдывал военные преступления врага.
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Предатель призывал к захвату Киева
В прокремлевском телеграм-канале "Русская весна" прислужник монастыря призывал оккупантов уничтожать украинцев и захватить Киев. Также он писал одобрительные комментарии по поводу враждебных ракетных ударов по украинским городам.
Особо "отмечал" воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в том числе школы и больницы. В своих сообщениях злоумышленник популяризировал оккупантов и занимался дискредитацией подразделений Сил обороны,
– рассказали правоохранители.
Кроме того, предатель агитировал мирных людей не вступать в ряды Вооруженных Сил Украины.
Что грозит злоумышленнику
Публикации прислужника в сети эксперты охарактеризовали как угрозу государственной безопасности Украины. В итоге предателю сообщили о подозрении по статье об оправдывании вооруженной агрессии России.
В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств.
СБУ разоблачила прислужника монастыря УПЦ МП / фото Служба безопасности Украины
СБУ часто разоблачает предателей Украины в УПЦ МП
- Недавно Служба безопасности Украины обнаружила в УПЦ МП агитационные листовки объединения Медведчука. Также в епархиях нашли российские флаги и бывшие склады оккупантов.
- В Одесской области в храме УПЦ МП следователи нашли портрет настоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла.
- А в Тячевском районе на Закарпатье обнаружили священнослужителя-нарушителя миграционного законодательства. Его депортируют в страну-агрессорку за российский паспорт.