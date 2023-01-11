Так, прислужник Спасо-Покровського жіночого монастиря місцевої єпархії УПЦ МП публічно підтримав загарбників. Також він виправдовував воєнні злочини ворога.

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Зрадник закликав до захоплення Києва

У прокремлівському телеграм-каналі "Русская весна" прислужник монастиря закликав окупантів знищувати українців та захопити Київ. Також він писав схвальні коментарі щодо ворожих ракетних ударів по українських містах.

Особливо "відзначав" повітряні атаки на об’єкти енергетики та соціальні установи, зокрема школи та лікарні. У своїх дописах зловмисник популяризував окупантів і займався дискредитацією підрозділів Сил оборони,

– розповіли правоохоронці.

Окрім цього, зрадник агітував мирних людей не вступати до лав Збройних Сил України.

Що загрожує зловмиснику

Публікації прислужника в мережі експерти охарактеризували як загроза державній безпеці України. У підсумку зраднику повідомили про підозру за статтею про виправдовування збройної агресії Росії.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин.

СБУ викрила прислужника монастиря УПЦ МП / фото Служба безпеки України

СБУ часто викриває зрадників України в УПЦ МП