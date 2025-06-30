СБУ разоблачила агентурную пару российской военной разведки, которая корректировала удары по Одессе

Киберспециалисты СБУ задержали двух агентов российской военной разведки в Одессе. Злоумышленники корректировали атаки агрессора по Силам обороны на юге Украины.

Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Об этом в понедельник, 30 июня, сообщили в Службе безопасности Украины и Офисе Генпрокурора, передает 24 Канал.

Смотрите также В Харькове 19-летняя девушка заминировала скутер и передала его ВСУ: в результате взрыва есть погибший

Какими были задачи агентов

Сбором разведданных для россиян занималась 61-летняя врач-реабилитолог, которая привлекла к сотрудничеству своего знакомого 36-летнего экс-работника Укрзализныци.

СБУ перехватила телефонный разговор, в которой мужчина получает задание от своего куратора – кадрового сотрудника российского ГРУ. Во время инструктажа вражеский спецслужбист определил приоритетные цели для огневого поражения: боевые позиции ПВО и запасные командные пункты украинских войск, которые защищают Одессу и акваторию Черного моря.

Разговор российского агента с куратором: смотрите видео

Также оккупанты пытались поразить грузовые эшелоны ВСУ. Для этого агенты должны были получить графики движения военных поездов и геолокации их остановок на транзитных станциях. Кроме того, злоумышленники обходили город и его окрестности, где на телефон фиксировали потенциальные цели.

Среди задач врача-реабилитолога – под видом работы с военными пациентами завуалировано расспрашивать у них о местах базирования Сил обороны.

Одессит в своих социальных сетях открыто поддерживал действия страны-агрессора, отрицал временную оккупацию и унижал национальное достоинство украинцев.

Как накажут злоумышленников

Киберспециалисты СБУ задокументировали каждый шаг фигурантов и задержали их по месту жительства. Одновременно проведены комплексные мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск.

Обоим агентам сообщили о подозрении по статье о государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Кроме того, мужчине инкриминировали ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 436-2, ч. 1 ст. 161 УК Украины. Обвинительный акт в отношении его направлен в Приморский районный суд Одессы.

Во время обысков изъяли телефон с доказательствами: смотрите фото

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества,

– говорится в сообщении СБУ.

Напомним, недавно в Киеве правоохранители задержали 19-летнего российского агента, который планировал серию терактов, в частности ликвидацию военного Нацгвардии. Ему сообщили о подозрении, злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.