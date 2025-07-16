Актер детского театра готовил удары оккупантов по Харькову – его задержала СБУ

Киберспециалисты Службы безопасности задержали российского информатора в Харькове. Им оказался бывший актер местного театра для детей и юношества.

Мужчина по заказу Кремля корректировал воздушные атаки россиян по областному центру. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Очередного российского информатора задержали

Среди приоритетных целей врага были запасные пункты дислокации Сил обороны Украины. Российский агент корректировал воздушные атаки оккупантов.

Чтобы собрать координаты для огневого поражения, 61-летний фигурант фиксировал на смартфон пункты базирования украинских защитников под видом прогулок по городу и его окрестностям,

– объяснили правоохранители.

Во время разведвылазок мужчина фотографировал и обозначал на гугл-картах здания, в которых, по его мнению, мог находиться личный состав Сил обороны. Собранные данные он направлял российским спецслужбистам через анонимный чат со своим "связным" – знакомым из России, с которым ранее учился на актерском факультете.

Российского агента задержали / Фото СБУ

Сотрудники СБУ задокументировали преступления информатора и задержали на начальном этапе его разведывательной деятельности. Во время обысков в квартире злоумышленника изъят телефон, который он использовал для скрытой фиксации потенциальных "целей" и координации своих действий с оккупантами.

Сейчас злоумышленник находится под стражей – ему грозит до 8 лет лишения свободы. Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении за несанкционированное распространение информации о расположении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований в условиях военного положения.