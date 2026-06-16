Причастна к одному из самых масштабных обстрелов Киева: СБУ разоблачила агентку ФСБ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киевской области агентку ФСБ, которая корректировала вражеские удары и устанавливала "видеоловушки" на Киевском море.

Об этом сообщили в СБУ.

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Как агентка помогала врагу?

Правоохранители установили, что агентка причастна к одной из самых масштабных российских атак по Киеву, которая произошла 24 мая этого года. Кроме того, после этого обстрела она готовила новые удары врага по Киеву.

Оказалось, что наведением российских дронов и ракет занималась завербованная врагом безработная жительница Черноморска из Одесской области. Под видом туристической поездки она приехала в гостиничный комплекс на побережье Киевского моря, где поселилась в номере с видом на водохранилище.

Там женщина установила в окне телефон с удаленным доступом для ФСБ.

Таким образом российские спецслужбисты надеялись в режиме онлайн отслеживать локации и боевую работу украинской ПВО во время атаки России,

– пояснили в СБУ.

В случае обнаружения позиций зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп враг планировал наносить по ним комбинированные удары.

Как сообщают в СБУ, после обстрела Киева 24 мая агентка временно "залягла на дно", однако впоследствии получила новое задание по корректировке ударов по столице. Правоохранители задержали злоумышленницу "на горячем" – когда она обустраивала новую точку наблюдения в гостиничном номере возле Киевского моря.

Следствие также установило, что российские спецслужбы завербовали женщину через телеграм-канал с предложениями якобы "легкого заработка".

Во время обысков у нее изъяли два смартфона, ноутбук и черновики с доказательствами сотрудничества с врагом.

Агентке также сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения: ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

К слову, недавно сотрудники СБУ также разоблачили агента российских спецслужб в Днепре. По данным правоохранителей, мужчина корректировал удары российских войск по Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областям.