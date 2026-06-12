Об этом сообщили в СБУ.

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Как СБУ задержала российского агента?

Злоумышленник в начале получил инструкцию от вражеских спецслужб для того, чтобы изготовить взрывчатку. Устройства он должен был оснастить мобильными телефонами для дистанционной активации.

Российский агент должен был заложить взрывчатки в центральной части Харькова, а впоследствии отчитаться куратору. Также предатель планировал подрывы в те часы, когда на улицах города было много гражданского населения.

Впрочем, СБУ предотвратила теракт и заблаговременно разоблачила шпиона. Его задержали в арендованной квартире, где он общался с российским куратором и изготавливал взрывчатку.

СБУ разоблачила агента России в Харькове / Фото СБУ

Злоумышленником оказался завербованный врагом безработный житель Кировоградской области. Россияне заметили мужчину когда тот искал "легкие деньги" в телеграмм-каналах.

Во время обысков у агента изъяли более 12 килограммов взрывчатки, другие части для СВП и мобильные телефоны со всеми доказательствами сотрудничества с оккупантами. Злоумышленнику сообщили о подозрении в приготовлении к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас российский агент находится под стражей без возможности внесения залога. Предателю грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.

Что еще известно об успешных операциях СБУ?

Служба безопасности задержала трех прокремлевских агитаторов в разных регионах Украины. Злоумышленники поддерживали вооруженную агрессию России, восхваляли оккупантов и призывали их обстреливать украинские города.

Правоохранители в Запорожье задержали мобилизованного, который передавал российским оккупантам информацию об украинских военных. После разоблачения и заключения он готовился к побегу, помочь в котором попросил вражеские спецслужбы.

Впервые в Украине 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества получила действующая судья – председатель Полтавского райсуда. Она работала на ФСБ. В марте 2022 года женщина передала россиянам данные о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения "Азов" из Мариуполя в направлении Мангуша. Также она собирала сведения о работниках судов и медицинских учреждений Бердянска, которые поддерживали Украину. Ее задержала СБУ.