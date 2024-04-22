Восхвалял Путина во время литургий: СБУ разоблачила настоятеля храма в Хмельницкой области

Служба безопасности Украины разоблачила очередного священника-предателя. Он восхвалял кремлевского диктатора перед верующими и поддерживал войну.

Речь идет о настоятеле храма Шепетовской епархии УПЦ (МП). Священник прилагал усилия, чтобы расшатать общественно-политическую обстановку в регионе в пользу России.

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"Величие" Путина и "гражданский конфликт"

Нападение России на Украину настоятель храма ожидаемо называл "гражданским конфликтом". "Доставалось" от священника также и прихожанам других религиозных общин.

После начала полномасштабного вторжения России он проводил литургии, во время которых восхвалял Путина и обвинял в войне украинскую власть,

– сообщают в СБУ.

Более того, клирик является активным пользователем "Вконтакте", где он распространял российские фейки о войне в Украине и межконфессиональных отношениях в нашем государстве.

Священнослужителю-предателю уже сообщили о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и оправдании вооруженной агрессии России.

Теперь ему грозит до 5 лет за решеткой.

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