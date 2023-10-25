Среди целей подразделения Генштаба и Минобороны: СБУ обезвредила агентурно-боевую группу ФСБ

В Киевской области разоблачили группу агентов ФСБ. Они работали на неприятеля и готовили диверсии на местности области.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и обезвредили "расконсервированную" агентурно-боевую группу ФСБ. Они готовили диверсии на объектах ВСУ и Минобороны Киевской области.

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СБУ сработала на опережение

Правоохранители установили, что в состав группы входили три человека, которые готовили серию мощных взрывов на украинских объектах военного управления.

Для совершения диверсий фигуранты планировали применить до 10 дронов, которые они специально оборудовали самодельными взрывными устройствами.

Сотрудники СБУ задержали всех участников российской группы, когда они приступили к активной фазе подготовки диверсий.

Группу сформировали давно

Установили, что вражеская группа была сформирована еще в 2018 году кадровым сотрудником 9 управления департамента оперативной информации 5 службы ФСБ. В ее состав вошли трое жителей Киева и Чернигова. После вербовки они были переведены в режим "ожидания" начала полномасштабного вторжения.

Каждый из участников имел свою специализацию.

Один из них производил самодельные взрывные устройства, другой – отвечал за переоборудование "гражданских" БПЛА в ударные дроны.

Еще одна участница вражеской группы управляла дронами. Женщина даже прошла курсы подготовки операторов БПЛА. Изготавливали и переоборудовали дроны по месту жительства фигурантов.

На основании собранных доказательств вражеским приспешникам доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Они находятся под стражей. Им грозит до 15 лет тюрьмы.

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