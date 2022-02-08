СБУ разоблачила "военного комиссара", который комплектовал военные формирования боевиков
Источник:телеграм-канал СБУ
СБУ разоблачила так называемого "военного комиссара", который комплектовал формирования боевиков на Луганщине. Мужчине уже сообщили о подозрении сразу по трем статьям Уголовного кодекса.
По данным контрразведчиков спецслужбы, житель временно оккупированного Луганска возглавил так называемый "военный комиссариат" боевиков. Это произошло в 2015 году.
Заметьте СБУ задержала лидеров банды, которые поставляли оружие криминалитету
На должности он обеспечивал принудительный призыв граждан в ряды боевиков,
– говорится в сообщении.
В целом "военный комиссар" руководил мобилизационными процессами.
В частности, ставил жителей Луганска на "воинский учет" боевиков. Также мужчина проводил военные сборы и зачислял местных в ряды так называемого "резерва народной милиции оккупантов Луганщины".
На Донбассе задержали гранатометчика
- Пресс-служба СБУ рассказала, что совместно с военными ВСУ задержали на Луганщине пророссийского боевика. В рядах оккупантов он был стрелком, снайпером и гранатометчиком.
- Оккупант принимал участие в боевых действиях против сил АТО и ООС.
- В частности, открывал огонь по бронетехнике сил Операции Объединенных сил в районе Новоалександровки и Троицкого Попаснянского района Луганской области.
Сообщение СБУ:
СБУ разоблачила "военкома ЛНР", который комплектовал формирования боевиков
Контрразведчики спецслужбы установили, что житель временно оккупированного Луганска возглавил "военный комиссариат ЛНР" в 2015 году.
На должности он обеспечивал принудительный призыв граждан в ряды боевиков.
И в целом руководил мобилизационными процессами: ставил жителей Луганска на "воинский учет", проводил военные сборы, зачислял местных в так называемый "резерв народной милиции ЛНР" и тому подобное.
Злоумышленнику заочно сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса.