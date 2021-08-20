СБУ разоблачила людей, предлагавших офицеру "крышевать" контрабанду из оккупированного Донбасса

СБУ разоблачила группу злоумышленников, которые занимались контрабандой товаров с временно оккупированных территорий Донбасса. Кроме того, эти люди предложили сотруднику СБУ "крышевать" их деятельность.

По данным СБУ, речь идет о поставках партии табачных изделий через акваторию Азовского моря. На оккупированных территориях Украины изготовили 400 ящиков продукции – стоимость такой партии на черном рынке составляет почти 3 миллиона гривен.

Заметьте В Одессе СБУ обыскала таксиста Bolt

Злоумышленники просили офицера СБУ, чтобы он помог им безопасно переместить товар на подконтрольную правительству территорию Донецкой области. За это предлагали 5 тысяч долларов взятки.

Сейчас правоохранители готовятся сообщить злоумышленникам о подозрении. Кроме того, проводят меры, чтобы выявить других участников схемы.

На месте происшествия продолжаются работы: правоохранители изымают незаконно ввезенные табачные изделия и транспортные средства.

СБУ разоблачила контрабандистов с оккупированных территорий / СБУ

Деятельность СБУ: последние новости