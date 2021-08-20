СБУ разоблачила людей, предлагавших офицеру "крышевать" контрабанду из оккупированного Донбасса
Источник:СБУ
СБУ разоблачила группу злоумышленников, которые занимались контрабандой товаров с временно оккупированных территорий Донбасса. Кроме того, эти люди предложили сотруднику СБУ "крышевать" их деятельность.
По данным СБУ, речь идет о поставках партии табачных изделий через акваторию Азовского моря. На оккупированных территориях Украины изготовили 400 ящиков продукции – стоимость такой партии на черном рынке составляет почти 3 миллиона гривен.
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Злоумышленники просили офицера СБУ, чтобы он помог им безопасно переместить товар на подконтрольную правительству территорию Донецкой области. За это предлагали 5 тысяч долларов взятки.
Сейчас правоохранители готовятся сообщить злоумышленникам о подозрении. Кроме того, проводят меры, чтобы выявить других участников схемы.
На месте происшествия продолжаются работы: правоохранители изымают незаконно ввезенные табачные изделия и транспортные средства.
СБУ разоблачила контрабандистов с оккупированных территорий / СБУ
Деятельность СБУ: последние новости
- Специалистам из СБУ удалось ликвидировать в Луцке мощную ботоферму, которая призывала к нарушению территориальной целостности Украины. В сети злоумышленники агитировали за присоединение восточных областей к России. Соответствующее задание злоумышленники получали от кураторов.
- Кроме того, в августе СБУ разоблачила 2 сотрудников ФСБ, которые пытались завербовать офицера Службы. Злоумышленники хотели узнать детали о функционировании атомной электростанции на территории Запорожской области.
- Также СБУ разоблачили агента главной разведки генерального штаба Вооруженных сил России. Он получал зарплату за то, что шпионил за украинской армией.