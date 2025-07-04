СБУ и ОГП разоблачили дельцов, которые за 15 –25 тысяч долларов продавали "тыловые" должности военным

Правоохранители разоблачили масштабную коррупционную схему на Киевщине. За взятки до 25 тысяч долларов дельцы переводили военных на "тыловые" должности или фиктивно увольняли их со службы по медицинским справкам.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис Генпрокурора.

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Как злоумышленники продавали "тыловые" должности военным

Следствие установило, что за взятки в размере от 15 до 25 тысяч долларов США фигуранты помогали военнослужащим перевестись в подразделения, которые не привлекают к выполнению задач на передовой.

Также дельцы предлагали своим клиентам увольнение с военной службы на основании фиктивных справок о "резком ухудшении здоровья",

– говорится в сообщении.

Правоохранители по результатам комплексных мероприятий задержали в Киеве двух организаторов сделки. Они привлекли 5 знакомых медиков для реализации "схемы".

"Как свидетельствуют материалы дела, организаторы преступления находили клиентов и организовывали им фиктивную госпитализацию. В зависимости от суммы взятки "пациенты" получали статус ограниченно годных или вообще непригодных к военной службе с последующим переводом на "небоевые" должности или увольнением в запас", – рассказали в СБУ.

Организаторов сделки удалось задержать "на горячем" во время передачи им средств от клиентов.

Правоохранители задержали организаторов сделки / Фото СБУ

Во время обысков у фигурантов изъяли наличные, полученные преступным путем и поддельные документы.

При обысках у фигурантов изъяты наличные, полученные преступным путем и поддельные документы.

Задержанным сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период;

злоупотребление влиянием.

Теперь злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Расследование продолжается, чтобы привлечь к ответственности всех фигурантов.

Напомним, накануне СБУ и ОГП разоблачили депутата Волынского облсовета, который переправлял уклонистов за границу. За свои "услуги" он получал до 5 тысяч долларов.