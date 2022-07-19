СБУ собрала доказательства ядерного терроризма россиян на территории зоны отчуждения

российские оккупанты в первый день полномасштабного вторжения 24 февраля захватили территорию Чернобыльской АЭС. СБУ считает, что таким образом захватчики совершили акт ядерного терроризма

российская армия была на территории государственного специализированного предприятия "Чернобыльская АЭС" более месяца – до 31 марта 2022 года. Своим пребыванием там они подставили под опасность не только свою жизнь, но и всего континента. Несмотря на то, что реакторы не работают, предприятие остается огромным комплексом с тремя хранилищами отработанного ядерного топлива и рядом площадок с радиоактивными отходами.

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В Службе безопасности Украины отметили, что превратив этот объект в свою временную военную базу, россия грубо нарушила Женевскую конвенцию, прямо запрещающую совершать нападения на ядерные объекты в условиях вооруженного конфликта. Хотя это был не единственный случай нападения на ядерный объект во время этой войны со стороны россиян.

Угрожали персоналу

российские военные также захватили и Запорожскую АЭС, где до сих пор находятся. Захватчики используют Запорожскую АЭС в Энергодаре как атомный щит для обстрелов . Ведь понимают, что украинские военные не будут стрелять в ответ. Запорожская АЭС в Энергодаре является самой большой по мощности в Европе. Для сравнения – она в 6 раз мощнее Чернобыльской.

Установлено, что 24 февраля российские военные, угрожая персоналу применением тяжелого вооружения, зашли на территорию ГСП "ЧАЭС" и хранилища ядерных отходов.

В ходе временной оккупации захватчики также нарушили все нормы ядерной безопасности:

повредили помещение, заменяли территорию и спровоцировали ряд пожаров, запустив тем самым неконтролируемые процессы;

сделали невозможным регулярный внешний мониторинг радиации и непрерывная поставка запасных частей, топлива и расходных материалов;

удерживали персонал в стрессовых условиях, увеличивая вероятность профессиональных ошибок.

Ядерный терроризм со стороны россиян

В распоряжении СБУ есть документальное подтверждение, что:

во время оккупации на территории зоны отчуждения постоянно находилось большое количество тяжелой военной техники, вооружения и более 1000 военных;

непосредственно на территории радиационно опасных объектов и хранилища ХОЯТ-2 (промежуточное хранилище отработанного ядерного топлива "сухого" типа) находились 300 и 30 военных соответственно;

на территории хранилища, где проводятся работы с отработанными материалами реакторов с плутонием-239, оккупанты оборудовали 5 огневых точек;

территорию зоны отчуждения заминировали: обнаружено более 100 минировок и 3 подрыва;

в начале марта оккупанты повредили башни связи, что повлекло за собой выход из строя системы мониторинга радиационной обстановки;

9 марта предприятие было полностью обесточено, что практически парализовало работу всех систем контроля и безопасности. В частности была отключена система охлаждения отработанного ядерного топлива;

в результате ведения боевых действий и умышленных поджогов, по данным систем NASA и Европейского космического агентства, на территории зоны отчуждения в период пребывания в ней оккупационных войск зафиксированы значительные пожары на площади около 14 тысяч гектаров. Ситуация осложнилась невозможностью доступа пожарных к их тушению;

оккупанты разграбили предприятия зоны отчуждения, в частности, автопарк специализированной техники и топливо. Это поставило под угрозу пожарную и радиационную безопасность в зоне отчуждения;

разграблена и фактически уничтожена уникальная лаборатория "Экоцентр", 6 миллионов евро на оборудование которой профинансировала Еврокомиссия. Угнано и оборудование, купленное на средства Фукусимского университета в рамках реализации японско-украинского проекта по программе "SATREPS". Во время оккупации выведена из строя система физической защиты в ГСП "ЧАЭС" и угнана мобильная лаборатория радиационной разведки стоимостью 2,5 миллиона гривен;

похищен 21 источник ионизирующего излучения общей активностью около 7 миллионов Бк. Этого достаточно, чтобы сделать опасным для пребывания людей участок площадью почти 2 тысячи квадратных метров;

оккупанты вели земляные работы на территории пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес".

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В помещениях, где на ЧАЭС останавливались российские захватчики, зафиксирован повышенный в десятки раз радиационный фон. Таким же он был и в песке, которым они набивали мешки для постройки укреплений.

Территория зоны отчуждения до сих пор не разминирована. Это нарушает целостность системы радиационной безопасности объекта, которую Украина десятилетиями выстраивала вместе с международными партнерами. До сих пор остается слишком высока вероятность неконтролируемых взрывов и вызванных ими пожаров.

СБУ, системно фиксируя и расследуя преступления оккупантов, уже сообщила о подозрении захватчику, который отдал приказ штурмовать ГСП "ЧАЭС" – это бывший заместитель командующего сибирским округом росгвардии генерал-майор якушев.

Также сообщено о подозрении заместителю командира сводного отряда особого назначения росгвардии по брянской области полковнику фроленкову, непосредственно руководившему действиями подчиненных в ходе нападения на этот объект.

Продолжается следствие для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к ядерному терроризму.