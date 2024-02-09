СБУ сообщила о подозрении соратнику Паши "Мерседеса": его действия координировал Шарий

СБУ сообщила о подозрении клирику УПЦ МП, который организовывал провокации в Киево-Печерской лавре. Следователи задокументировали, что он действовал в пользу России.

По данным следствия, фигурант является одним из ближайших соратников митрополита Павла (Лебедя) и причастен к организации массовых провокаций в Киево-Печерской лавре весной 2023 года.

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Что известно о деятельности клирика

Сообщается, что под видом "акций протеста" клирик надеялся максимально расшатать общественно-политическую обстановку в Киеве.

Он дистанционно координировал свои действия с прокремлевским блогером Шарием, который подозревается в государственной измене.

В частности расследование выяснило, что вражеский пропагандист "инструктировал" иеродиакона по записи и распространению провокационных видео искусственных беспорядков возле Лавры.

Эти трансляции сразу подхватывали российские телеканалы и интернет-ресурсы для распространения искаженной информации о внутренней обстановке в Украине, в частности для международной аудитории.

Кроме того, в переписках с верующими клирик оправдывал вооруженную агрессию России против Украины и восхвалял высшее военно-политическое руководство страны-агрессора. При этом фигурант регулярно пытался дискредитировать Силы обороны, в том числе защитников Мариуполя.

Следователи уже провели обыски

СБУ сообщила, что инициировала судебную экспертизу, которая подтвердила факты его подрывной деятельности.

Во время обысков по месту пребывания клирика обнаружили компьютерную технику, более 10 мобильных телефонов и почти 300 сим-карт с доказательствами преступных действий.

На основании полученных материалов следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по части 1 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

Сейчас продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит тюремное заключение.