СБУ сообщила о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении ректору Почаевской духовной семинарии УПЦ МП. Объяснили, что мужчина осуществлял антиукраинскую деятельность.

СБУ собрала доказательства вины руководителя семинарии. Утверждают, что архиепископ распространял в сети "сообщения", которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев.

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Разгонял тезисы Кремля

В сообщении говорится, что ректор способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти. Для распространения такого контента ректор учреждения использовал анонимный профиль в фейсбуке. Чтобы готовить свои публикации, он пользовался нарративами российских пропагандистов.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в помещениях семинарии. Там нашли литературу, которая повторяла "тезисы" Кремля о внутренней ситуации в Украине.

Поэтому архиепископу сообщили о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений.