Разворовывал земли: СБУ сообщила о подозрении топ-чиновнику Госгеокадастра

23 июля 2021 , 16:32
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Источник:

СБУ

Одному из действующих руководителей Госгеокадастра в Черниговской области сообщили о подозрении в хищении земли. Он первый, кого привлекут к ответственности после того, как СБУ разоблачила незаконную схему.

В чем подозревают чиновника

Злоумышленник незаконно подписал ряд приказов, которыми противоправно передал в частную собственность землю. Ее стоимость составляет почти 3 миллиона гривен.

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Это лишь первое подозрение в масштабном механизме,
– подчеркнули в СБУ. 

Правоохранители установили 11 эпизодов незаконного выделения земли. Против чиновника открыли сразу 2 уголовных дела:

  • злоупотребление властью или служебным положением,
  • служебная халатность.

Сейчас планируют привлечь к уголовной ответственности других лиц, причастных к преступлению.


Чиновника Госгеокадастра подозревают в масштабном хищении земли

Обратите внимание! Весной 2021 года сотрудники СБУ провели обыски в 22 территориальных подразделениях Госгеокадастра. Правоохранители нашли вещественные доказательства незаконной приватизации более 2,5 тысячи земельных участков.
Автор: Софія Мінджоса