СБУ разоблачила агента российского ГРУ в рядах Минобороны. Предатель "сливал" врагу координаты украинских воинских частей еще во время прохождения общевойсковой подготовки.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис Генерального прокурора. На Днепропетровщине Служба безопасности Украины задержала мобилизованного военнослужащего Государственной специальной службы транспорта Министерства обороны, который работал на российское ГРУ.

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СБУ задержала мобилизованного предателя

По данным следствия, фигурант был завербован представителями военной разведки России вскоре после мобилизации. Его заметили из-за публичных пророссийских заявлений в соцсетях. После установления контакта куратор ГРУ давал указания по сбору чувствительной информации об украинских военных объектах.

СБУ задокументировала передачу вражеской спецслужбе геолокаций воинской части, где подозреваемый проходил обучение, а также координат других формирований ВСУ на территории Днепропетровщины. Цели обозначались на Google-картах с подробными описаниями и направлялись через мессенджеры.

Более того, фигурант призвал оккупантов атаковать территориальный центр комплектования в Харькове, где его призвали в армию.

Во время обыска у предателя изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с ГРУ. Благодаря своевременной спецоперации удалось не только задержать агента, но и обезопасить объекты Сил обороны, которые оказались в зоне разведывательной активности врага.

Сейчас задержанному сообщено о подозрении сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности – государственная измена, совершенная в условиях военного положения, а также – незаконное распространение данных о размещении украинских войск.

По решению суда он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.