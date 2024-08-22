СБУ совместно с ССО поразила склады с КАБами и топливом на аэродроме Мариновка. Местные россияне жалуются, что теперь их военный аэродром выглядит как кадры из фильма апокалипсиса.

Кстати, именно из Мариновки россияне активно бомбят линию фронта в Украине. Об атаке стало известно из источников 24 Канала в СБУ.

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Тушить аэродром в Мариновке "нет смысла"

Ночью 22 августа в Мариновке раздавались мощные взрывы. Похоже, по планам российской "СВО", местные жители должны были все ночь и утро слушать как взрываются склады, где хранились авиационные КАБы, боекомплекты и горюче-смазочные материалы.

Осторожно, нецензурная лексика! В России атаковали аэродром "Мариновка": смотрите видео

Россиянам уже якобы сообщили об эвакуации, ведь "гасить нет смысла".

В Мариновке продолжается мощная детонация на аэродроме: смотрите видео

Над территорией аэродрома в Мариновке поднимаются столбы черного дыма, мощная детонация боеприпасов продолжается.

Местные жалуются на пожар на аэродроме "Мариновка": смотрите видео

СБУ с хирургической точностью работает по аэродромам, из которых враг атакует Украину. Каждая такая реализация снижает преимущество россиян в воздухе и значительно ограничивает их авиационные возможности,

– отметил информированный источник в СБУ.

Жители Мариновки делятся кадрами пожара: смотрите видео