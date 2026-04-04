24 Канал Новости Украины СБУ ударами дронов остановила производство на Алчевском меткомбинате
4 апреля, 12:09
Обновлено - 12:50, 4 апреля

СБУ ударами дронов остановила производство на Алчевском меткомбинате

Дария Черныш
Основные тезисы
  • СБУ и Силы беспилотных систем ВСУ ударили по Алчевскому меткомбинату, остановив его работу с помощью дронов FP-2.
  • Удары повредили доменные печи, производственные цеха, газопроводы и электроподстанции, остановив поставки изделий на российский "Уралвагонзавод".

СБУ и Силы беспилотных систем ВСУ второй раз за месяц ударили по Алчевскому металлургическому комбинату. Удар нанесли с помощью украинских дронов FP-2 от Fire Point.

В результате успешных ударов предприятие остановило работу. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Каковы последствия поражения меткомбината?

СБУ в Донецкой и Луганщине вместе с 1-м отдельным центром СБС ВСУ в очередной раз ударили по мощностям Алчевского меткомбината. Отмечается, что это важный объект, используемый российской армией в целях военного производства. 

Интересно! В СБУ объяснили, что изделия с предприятия поставляют на российский "Уралвагонзавод". Там оккупанты уже делают военную технику, в том числе танки Т-90М "Прорыв" и гаубицы "Мста-С". 

Бойцы определили расположение важных производственных мощностей объекта и ударили по ним дронами украинского производства FP-2. 

В СБУ уточнили, что успешные удары повредили доменные печи, ключевые производственные цеха, дистилляционные колонны, газопроводы и электроподстанции предприятия. 

Из-за нанесенных повреждений комбинат остановил работу, 
– уточнили в Службе безопасности. 

Атака на меткомбинат в Луганской области: смотрите видео

Недавние удары по объектам россиян

  • Силы беспилотных систем ВСУ проинформировали об ударах по базам запуска "Шахедов" в Брянской и Курской областях. Также в Феодосии бойцы уничтожили станцию ​​радиолокационного комплекса С-400. 

  • Под прицелом украинских дронов находился и зенитный ракетный комплекс "Тор", топливные цистерны и логистические базы окупантов на ТОТ. 

  • В Запорожской области одно из подразделений Нацгвардии поразило российскую систему РЭБ "Палатин". Ее стоимость составляет 20 миллионов долларов.