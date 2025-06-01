34% пораженной стратавиации, Игнат оценил, насколько это сильный удар по России

Не все самолеты, которые есть на вооружении у России, могут выполнять задачи. Украина поразила дронами часть того количества судов, которые были исправны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната для "Украинской правды".

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Россия потеряла боевые самолеты

По словам Юрия Игната, самолеты, которые имеет Россия, изготавливались еще в СССР, часть из них была передана от Украины. Бортов было много, но военные не использовали их в полной мере. В частности, Украина пользовалась Ту-160, Ту-95 или Ту-22М3, а теперь они наносят ракетные удары по Украине. Вероятно, некоторые из них и попали под поражение дронов СБУ.

Выполнять задания из них могли не все: мы насчитали, атакующих Украину чуть больше 10 самолетов Ту-95 и, возможно, Ту-160. Они могут брать под крыло до 8 ракет, если речь идет о Ту-95. Ту-160 – больше. Но и эту нагрузку они не берут, потому что есть ограниченный лимит ракет для использования. Они не могут сразу все по Украине выпустить,

– отметил Игнат.

Известно, что только 10-12 российских самолетов Ту-160 были в исправном состоянии, тогда как 7-9 выполнять задачи не могли. Так же только 36 из 57 Ту-95 могли использовать военные. А из 100 Ту-22М3 исправными были примерно 40 бортов.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ отметил, что в России есть всего 4-6 аэродромов, где бы такие большие самолеты могли бы обслуживаться и готовиться к вылету. Поэтому спецслужбы следят за их перемещением.

"И хорошо, что мы получаем информацию от наших партнеров-союзников по НАТО о подготовке России к ударам. Есть время привести в повышенную готовность силы нашей противовоздушной обороны", – добавил Юрий Игнат.

Военный подтвердил, что часть из поврежденных бортов российской авиации все же не сможет выполнять ракетные обстрелы Украины еще длительное время.