Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил 24 Каналу, что уничтожение ВДК может существенно осложнить России обеспечение фронта.

Как уничтожение кораблей влияет на логистику российских войск?

После того как Украина вывела из строя 3 железнодорожные паромы, Россия переключилась на большие десантные корабли и использует их как обычные грузовые паромы для перевозки техники и военных грузов. Каждый ВДК способен взять на борт до полутысячи тонн груза – поэтому удары по ним прямо бьют по российской логистике.

Охота именно на эти корабли – не случайна: через них идет снабжение на Херсонское и Запорожское направления. Поэтому работа по тылам и уничтожение логистических цепей очень важны,

– сказал Свитан.

Если удастся уничтожить все большие десантные корабли, то Россия останется только с одним железнодорожным мостом через Керченский пролив, а он уже серьезно поврежден после предыдущих ударов СБУ. Переброска через него сократилась втрое, но полностью не остановилась.

"Через Крым идет основное снабжение российской группировки на левом берегу Херсонщины, и они в ближайшее время могут попытаться форсировать Днепр и захватить тактический плацдарм на правом берегу. Стратегической угрозы это не создаст, но заставит Украину перебрасывать амуницию через 700 – 800 метров реки под огнем. Именно поэтому перекрытие крымских логистических цепей – задача первой важности", – объяснил Свитан.

