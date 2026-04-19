Об актуальных потерях врага на 19 апреля проинформировали в Генштабе.

Какие потери России?

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения по состоянию на 19 апреля 2026 года Россия потеряла:

  • личного состава – около 1 318 220 (+1 070) человек;
  • танков – 11 882 (+6);
  • боевых бронированных машин – 24 420 (+10);
  • артиллерийских систем – 40 324 (+82);
  • РСЗВ – 1 748 (+5);
  • средства ПВО – 1 349 (+0);
  • самолетов – 435 (+0);
  • вертолетов – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно–тактического уровня – 247 131 (+2 019);
  • крылатых ракет – 4 549 (+0);
  • кораблей/катеров – 33 (+0);
  • подводных лодок – 2 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 90 397 (+203);
  • специальной техники – 4 131 (+2).

Потери врага на 10 апреля / Инфографика Генштаба
Важно! Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан рассказал 24 Каналу, что Россия испытывает трудности в пополнении войска, несмотря на высокие выплаты контрактникам. Из-за нехватки солдат в армии растет количество проблем на фронте.

Что известно о последних значительных потерях россиян?

  • Украинские военные уже не впервые уничтожили дорогую российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Сонцепек" на Запорожье. Операцию выполнили пилоты 414 отдельной бригады "Птицы Мадьяра" и 412 отдельной бригады Nemesis вместе с операторами Lasar's Group Нацгвардии.

  • 17 апреля ССО нанесли удар по логистической базе российского центра беспилотных технологий "Рубикон" в Мангуше. Атака вызвала взрывы и крупные пожары на месте, удар существенно снизил боеспособность противника.

  • Кроме того, Силы обороны нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам и базам по ремонту и обслуживанию техники, поразив также склад хранения катеров в Крыму. Украинские беспилотники атаковали склады боеприпасов в нескольких областях, а масштабы последствий для врага еще уточняются.