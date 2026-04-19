Про актуальні втрати ворога на 19 квітня проінформували в Генштабі.
Які втрати Росії?
За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 19 квітня 2026 року Росія втратила:
- особового складу – близько 1 318 220 (+1 070) осіб;
- танків – 11 882 (+6);
- бойових броньованих машин – 24 420 (+10);
- артилерійських систем – 40 324 (+82);
- РСЗВ – 1 748 (+5);
- засоби ППО – 1 349 (+0);
- літаків – 435 (+0);
- гелікоптерів – 350 (+0);
- БпЛА оперативно–тактичного рівня – 247 131 (+2 019);
- крилатих ракет – 4 549 (+0);
- кораблів / катерів – 33 (+0);
- підводних човнів – 2 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 90 397 (+203);
- спеціальної техніки – 4 131 (+2).
Втрати ворога на 10 квітня / Інфографіка Генштабу
Важливо! Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що Росія має труднощі в поповненні війська, незважаючи на високі виплати контрактникам. Через брак солдатів в армії зростає кількість проблем на фронті.
Що відомо про останні значні втрати росіян?
Українські військові вже не вперше знищили дорогу російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок" на Запоріжжі. Операцію виконали пілоти 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" та 412 окремої бригади Nemesis разом з операторами Lasar's Group Нацгвардії.
17 квітня ССО завдали удару по логістичній базі російського центру безпілотних технологій "Рубікон" у Мангуші. Атака спричинила вибухи та великі пожежі на місці, удар суттєво знизив боєздатність противника.
Крім того, Сили оборони завдали ударів по командно-спостережним пунктам та базам з ремонту й обслуговування техніки, уразивши також склад зберігання катерів у Криму. Українські безпілотники атакували склади боєприпасів у кількох областях, а масштаби наслідків для ворога ще уточнюються.