Про актуальні втрати ворога на 19 квітня проінформували в Генштабі.

Які втрати Росії?

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення станом на 19 квітня 2026 року Росія втратила:

  • особового складу – близько 1 318 220 (+1 070) осіб;
  • танків – 11 882 (+6);
  • бойових броньованих машин – 24 420 (+10);
  • артилерійських систем – 40 324 (+82);
  • РСЗВ – 1 748 (+5);
  • засоби ППО – 1 349 (+0);
  • літаків – 435 (+0);
  • гелікоптерів – 350 (+0);
  • БпЛА оперативно–тактичного рівня – 247 131 (+2 019);
  • крилатих ракет – 4 549 (+0);
  • кораблів / катерів – 33 (+0);
  • підводних човнів – 2 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 90 397 (+203);
  • спеціальної техніки – 4 131 (+2).

Втрати ворога на 10 квітня / Інфографіка Генштабу
Важливо! Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан розповів 24 Каналу, що Росія має труднощі в поповненні війська, незважаючи на високі виплати контрактникам. Через брак солдатів в армії зростає кількість проблем на фронті.

Що відомо про останні значні втрати росіян?

  • Українські військові вже не вперше знищили дорогу російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Сонцепьок" на Запоріжжі. Операцію виконали пілоти 414 окремої бригади "Птахи Мадяра" та 412 окремої бригади Nemesis разом з операторами Lasar's Group Нацгвардії.

  • 17 квітня ССО завдали удару по логістичній базі російського центру безпілотних технологій "Рубікон" у Мангуші. Атака спричинила вибухи та великі пожежі на місці, удар суттєво знизив боєздатність противника.

  • Крім того, Сили оборони завдали ударів по командно-спостережним пунктам та базам з ремонту й обслуговування техніки, уразивши також склад зберігання катерів у Криму. Українські безпілотники атакували склади боєприпасів у кількох областях, а масштаби наслідків для ворога ще уточнюються.