СБУ массово уничтожает логистику россиян: только за месяц было уничтожено почти 2400 машин

Украинские военные продолжают разрушать пути снабжения оккупационных войск. Благодаря точным ударам враг стремительно теряет технику, обеспечивающую передовую оружием и провизией.

О масштабных потерях российской логистики сообщила Служба безопасности Украины. Бойцы Центра спецопераций "Альфа" сосредоточили свои усилия на уничтожении транспортных артерий противника как на линии фронта, так и в глубоком тылу.

Как СБУ успешно уничтожает технику оккупантов?

Только за последний месяц украинские спецназовцы превратили в металлолом почти 2400 единиц вражеского автотранспорта. Под прицел попали не только обычные грузовики, но и командно-штабные машины, а также разнообразная военная спецтехника.

Помимо регулярных ударов по нефтяной инфраструктуре и теневому флоту России, наши военные систематически лишают оккупационные силы самого необходимого – транспорта. Таким образом они лишают врага возможности снабжать свои подразделения топливом, боеприпасами и личным составом.

Работа СБУ по логистике оккупантов: смотрите видео

Напомним, что ранее СБУ подвела итоги масштабной 40-дневной операции.

За это время украинские силы нанесли более 100 ударов по стратегическим объектам в России и на оккупированных территориях. Также на фронте и в тылу врага было поражено более 21 тысячи единиц техники и вооружения и ликвидировано почти 5 тысяч российских военных.

Среди главных целей были военные аэродромы, ПВО, нефтеперерабатывающие заводы, командные пункты, склады, логистика и объекты "теневого флота".

По словам президента Зеленского, ущерб, нанесенный России, составил примерно 1 триллион рублей.