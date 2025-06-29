Что осталось от Су-34 на аэродроме "Мариновка": красноречивый спутниковый снимок
- СБУ провела спецоперацию на аэродроме "Мариновка", уничтожив несколько Су-34.
- Атака была осуществлена дальнобойными дронами, что привело к значительным потерям для российской стороны.
СБУ 27 июня на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области провела спецоперацию и уничтожила 2 фронтовых бомбардировщика Су-34, еще 2 – получили повреждения. Это удалось подтвердить благодаря спутниковым снимкам.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на OSINT-канал "КиберБорошно".
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На снимках видны следы детонации
На спутниковых снимках от 29 июня видно, что атака на аэродром "Мариновка" прошла успешно и, как сообщали в СБУ, действительно полностью уничтожено 2 самолета, еще 2 - повреждены.
На одном из мест самолетов видны следы вероятной детонации подвесного вооружения – на картинке этот момент обозначен желтым цветом,
– добавили осинтеры.
Отмечается, что снимки от 25 июня, за два дня до атаки, подтверждают, что тогда на том месте базировалась группа самолетов.
Последствия атаки на "Мариновку" / Фото "КиберБорошна"
Напомним, что атака была осуществлена дальнобойными дронами.
"То есть речь идет о достаточно продуманной операции, когда вражеские машины не успели подняться в воздух и их удалось достать "на земле"", – заметили в Defense Express.
Там добавили, что результаты поражения объясняют нытье россиян о "многомиллиардных потерях, которые можно и нужно было избежать".