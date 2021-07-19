"Всадить 2 пули в руку и ногу": СБУ установила ответственных за покушение на зампреда АРМА

Служба безопасности Украины разоблачила лиц, ответственных за заказное нападение на заместителя председателя АРМА Владимира Павленко. Им уже объявлено о подозрении.

По предварительной информации, к нападению причастны три человека. Двое из них – выходцы из криминальных кругов.

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Во время расследования установили, что заказчики требовали у исполнителей не убивать заместителя председателя АРМА, а напугать его через нанесение тяжких телесных повреждений.

По показаниям задержанных, сначала от них требовали побить и отрезать Владимиру Павленко ухо или палец, а потом это "задание" заменили на "всадить 2 пули в руку и ногу",

– отметили в СБУ.

Служба безопасности Украины установила ответственных за нападение на заместителя председателя АРМА / Фото СБУ

Для успешного выполнения заказа исполнителю предоставили всю необходимую информацию о пострадавшем, в частности информацию о:

лице чиновника;

образе его жизни;

транспортных средствах;

адресе проживания;

месте работы;

графике и маршруте движения;

другую персональную информацию.

Кроме этого, исполнителю выплатили аванс в сумме 10 тысяч долларов. Остальные средства он должен был получить после совершения нападения.

В ходе имитирования обстановки преступления была подтверждена версия следствия: исполнитель достал оружие и произвел имитацию выстрелов в потерпевшего,

– добавили в Службе безопасности Украины.

Обратите внимание! Организаторам совершения уголовного правонарушения 16 июля сообщили о подозрении и провели ряд обысков по местам проживания фигурантов в Киеве и Одессе с целью отыскания и изъятия доказательств их причастности к организации преступления.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Нападение на Павленко: что известно

О нападении на Павленко в Агентстве по розыску и менеджменту активов сообщили 4 июня.

Инцидент произошел 2 июня у дома замглавы АРМА, злоумышленникам тогда удалось скрыться.

Владимира Павленко госпитализировали, а его состояние оценивали как средней степени тяжести.

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