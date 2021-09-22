Эту информацию 24 каналу подтвердил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Сейчас подробностей об обстреле известно немного.
К теме Обстрел авто Шефира под Киевом: все, что известно о покушении на помощника Зеленского
СБУ работает на месте происшествия
В ведомстве сообщили, что СБУ совместно с Национальной полицией и УГО, выясняет все обстоятельства нападения на первого помощника Зеленского. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работают сотрудники Службы безопасности.
В автомобиль выпустили более 10 пуль / Фото Нацполиции
Прокуратура открыла уголовное дело
Ранее на место нападения прибыла Ирина Венедиктова. Она сообщила, что правоохранители уже начали уголовное производство из-за нападения на Шефира. Предварительная квалификация – по статье о покушении на убийство. "Сегодня брошен вызов правоохранительной системе", – подчеркнула генпрокурорка.
Авто Шефира обстреляли под Киевом: что известно
- Нападение произошло вблизи села Лесники под Киевом. На момент обстрела Шефир находился в авто, но за рулем был его водитель – его ранили. Помощник президента не пострадал.
- Как рассказал Давид Арахамия, в 50% случаев за рулем автомобиля находится сам чиновник. Поэтому он считает, что злоумышленники целились в него.
- У Зеленского нападение связали с борьбой против олигархов. В то же время в офисе Президента заверили, что политика президента будет оставаться неизменной.
В автомобіль випустили понад 10 куль / Фото Нацполіції
Прокуратура відкрила кримінальну справу
Раніше на місце нападу прибула Ірина Венедіктова. Вона повідомила, що правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження через напад на Шефіра. Попередня кваліфікація – за статтею про замах на вбивство. "Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі", – наголосила генпрокурорка.
Авто Шефіра обстріляли під Києвом: що відомо
- Напад стався поблизу села Лісники, що під Києвом. На момент обстрілу Шефір перебував у авто, але за кермом був його водій – його поранили. Помічник президента не постраждав.
- Як розповів Давид Арахамія, у 50% випадків за кермом автомобіля перебуває сам посадовець. Тож він вважає, що зловмисники цілилися у нього.
- У Зеленського напад пов'язали з боротьбою проти олігархів. Водночас в Офісі Президента запевнили, що політика президента залишатиметься незмінною.