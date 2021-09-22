Эту информацию 24 каналу подтвердил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Сейчас подробностей об обстреле известно немного.

К теме Обстрел авто Шефира под Киевом: все, что известно о покушении на помощника Зеленского

СБУ работает на месте происшествия

В ведомстве сообщили, что СБУ совместно с Национальной полицией и УГО, выясняет все обстоятельства нападения на первого помощника Зеленского. В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, на месте работают сотрудники Службы безопасности.

В автомобиль выпустили более 10 пуль / Фото Нацполиции

Прокуратура открыла уголовное дело

Ранее на место нападения прибыла Ирина Венедиктова. Она сообщила, что правоохранители уже начали уголовное производство из-за нападения на Шефира. Предварительная квалификация – по статье о покушении на убийство. "Сегодня брошен вызов правоохранительной системе", – подчеркнула генпрокурорка.

Авто Шефира обстреляли под Киевом: что известно

Нападение произошло вблизи села Лесники под Киевом. На момент обстрела Шефир находился в авто, но за рулем был его водитель – его ранили. Помощник президента не пострадал.

Как рассказал Давид Арахамия, в 50% случаев за рулем автомобиля находится сам чиновник. Поэтому он считает, что злоумышленники целились в него.

У Зеленского нападение связали с борьбой против олигархов. В то же время в офисе Президента заверили, что политика президента будет оставаться неизменной.



В автомобіль випустили понад 10 куль / Фото Нацполіції

Прокуратура відкрила кримінальну справу

Раніше на місце нападу прибула Ірина Венедіктова. Вона повідомила, що правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження через напад на Шефіра. Попередня кваліфікація – за статтею про замах на вбивство. "Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі", – наголосила генпрокурорка.

Авто Шефіра обстріляли під Києвом: що відомо