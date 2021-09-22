Цю інформацію 24 каналу підтвердив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Наразі подробиць про обстріл відомо небагато.
До теми Обстріл авто Шефіра під Києвом: усе, що відомо про замах на помічника Зеленського
СБУ працює на місці події
У відомстві повідомили, що СБУ, спільно з Національною поліцією та УДО, з'ясовує усі обставини нападу на першого помічника Зеленського. Наразі проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи, на місці працюють співробітники Служби безпеки.
В автомобіль випустили понад 10 куль / Фото Нацполіції
Прокуратура відкрила кримінальну справу
Раніше на місце нападу прибула Ірина Венедіктова. Вона повідомила, що правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження через напад на Шефіра. Попередня кваліфікація – за статтею про замах на вбивство. "Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі", – наголосила генпрокурорка.
Авто Шефіра обстріляли під Києвом: що відомо
- Напад стався поблизу села Лісники, що під Києвом. На момент обстрілу Шефір перебував у авто, але за кермом був його водій – його поранили. Помічник президента не постраждав.
- Як розповів Давид Арахамія, у 50% випадків за кермом автомобіля перебуває сам посадовець. Тож він вважає, що зловмисники цілилися у нього.
- У Зеленського напад пов'язали з боротьбою проти олігархів. Водночас в Офісі Президента запевнили, що політика президента залишатиметься незмінною.