Цю інформацію 24 каналу підтвердив речник Служби безпеки України Артем Дехтяренко. Наразі подробиць про обстріл відомо небагато.

До теми Обстріл авто Шефіра під Києвом: усе, що відомо про замах на помічника Зеленського

СБУ працює на місці події

У відомстві повідомили, що СБУ, спільно з Національною поліцією та УДО, з'ясовує усі обставини нападу на першого помічника Зеленського. Наразі проводяться необхідні слідчо-оперативні заходи, на місці працюють співробітники Служби безпеки.



В автомобіль випустили понад 10 куль / Фото Нацполіції

Прокуратура відкрила кримінальну справу

Раніше на місце нападу прибула Ірина Венедіктова. Вона повідомила, що правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження через напад на Шефіра. Попередня кваліфікація – за статтею про замах на вбивство. "Сьогодні кинуто виклик правоохоронній системі", – наголосила генпрокурорка.

Авто Шефіра обстріляли під Києвом: що відомо