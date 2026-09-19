Во второй раз за день СБУ сбила реактивный "Шахед" новым перехватчиком

СБУ во второй раз за сутки успешно применила новый украинский дрон-перехватчик против реактивного дрона россиян. В этот раз был уничтожен беспилотник "Герань-5".

Как сообщил президент Зеленский, это уже второе успешное боевое применение новейшей отечественной разработки в течение одного дня.

Что известно об уничтожении реактивных "Шахедов"?

Украинский дрон-перехватчик демонстрирует высокую эффективность в борьбе с новейшими угрозами, в частности, с реактивными беспилотниками врага.

Военные контрразведчики продолжают уничтожать воздушные цели противника, защищая украинское небо.

Момент поражения вражеского дрона: смотрите видео

Напомним, днем ​​президент Зеленский заслушал доклад руководителя СБУ Александра Поклада.

Глава государства сообщил, что уже создан и уже успешно применен новый дрон-перехватчик.

Уже есть несколько разработок, доказавших свою эффективность реальным применением и сбитием реактивных "Шахедов". Работаем, чтобы обеспечить системное применение, постоянную эффективность в сбитии и необходимое массовое производство,

– заявил политик.

Кстати, Россия активно использует против Украины новые реактивные дроны "Герань-4 Seeker". Они могут разгоняться до 500 километров в час, лететь на высоте до 8 километров и преодолевать более 700 километров.

Дрон имеет китайский двигатель, камеру для работы день и ночь, Mesh-модем и SIM-карты для дистанционного управления.

Также "Герань-4" оснащена 16-канальной CRPA-антенной, помогающей противостоять средствам РЭБ.