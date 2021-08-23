СБУ во время учений на линии фронта нашла тайник оккупантов
Источник:СБУ
Служба безопасности Украины совместно с другими силовиками проводит учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей. Во время этого удалось обнаружить тайник боевиков с оружием.
В течение первой недели учений проверили более 5 тысяч человек и почти 2,5 тысячи автомобилей. Они проходили в 5 городах района Операции Объединенных сил – Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.
К теме На Донбассе обнаружили более 200 килограммов взрывчатки боевиков в 2021 году
Что изъяли из тайника
Тайник в 2014 году устроил один из участников незаконных вооруженных формирований. Злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
Из тайника с военными средствами поражения удалось изъять:
- 3 ручных противотанковых гранатомета – РПГ-22;
- 3 гранаты РГД-5,
- 2 ручных противотанковых гранатомета РПГ-26;
- 2 гранаты Ф-1;
- 7 взрывателей;
- 20 патронов калибра 7,62;
- мину МОН-50;
- ручной противотанковый гранатомет РПГ-18;
- примерно 4 тысячи патронов калибра 5,45.
Стоит прочитать ВСУ передали партию отремонтированных боевых машин БМП-2
Как происходили тренировки
Главной целью тренировок стало повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозах.
Они происходили в максимально приближенных к реальным условиях с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета.
СБУ провела масштабные учения: смотрите видео