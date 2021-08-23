СБУ во время учений на линии фронта нашла тайник оккупантов

Служба безопасности Украины совместно с другими силовиками проводит учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам на территории Донецкой и Луганской областей. Во время этого удалось обнаружить тайник боевиков с оружием.

В течение первой недели учений проверили более 5 тысяч человек и почти 2,5 тысячи автомобилей. Они проходили в 5 городах района Операции Объединенных сил – Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе, Славянске и Краматорске.

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Что изъяли из тайника

Тайник в 2014 году устроил один из участников незаконных вооруженных формирований. Злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

Из тайника с военными средствами поражения удалось изъять:

3 ручных противотанковых гранатомета – РПГ-22;

3 гранаты РГД-5,

2 ручных противотанковых гранатомета РПГ-26;

2 гранаты Ф-1;

7 взрывателей;

20 патронов калибра 7,62;

мину МОН-50;

ручной противотанковый гранатомет РПГ-18;

примерно 4 тысячи патронов калибра 5,45.

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Как происходили тренировки

Главной целью тренировок стало повышение уровня взаимодействия при возможной диверсионной и террористической угрозах.

Они происходили в максимально приближенных к реальным условиях с использованием огнестрельного оружия, бронетехники и вертолета.

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