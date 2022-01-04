Специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины проанализировали 28 тысяч критических событий информационной безопасности. Речь идет о тех, которые обнаружили в декабре.

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Специалисты нейтрализовали и прекратили 59 хакерских атак с помощью ряда инструментов. Они обнаружили следующие главные кибератаки:

  • кибернападение на веб-приложения;
  • соединение с командно-контрольными серверами;
  • попытки получить несанкционированный доступ;
  • вредоносное ПО.

Інфографіка

Прекращены и нейтрализованы атаки за декабрь / Инфографика СБУ

В Украине работает SIEM – система управления событиями информационной безопасности. Она анализирует состояние безопасности нашего государства в информационном пространстве.

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