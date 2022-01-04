Специалисты по кибербезопасности Службы безопасности Украины проанализировали 28 тысяч критических событий информационной безопасности. Речь идет о тех, которые обнаружили в декабре.
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Специалисты нейтрализовали и прекратили 59 хакерских атак с помощью ряда инструментов. Они обнаружили следующие главные кибератаки:
- кибернападение на веб-приложения;
- соединение с командно-контрольными серверами;
- попытки получить несанкционированный доступ;
- вредоносное ПО.
Прекращены и нейтрализованы атаки за декабрь / Инфографика СБУ
В Украине работает SIEM – система управления событиями информационной безопасности. Она анализирует состояние безопасности нашего государства в информационном пространстве.
Защита киберпространства Украины: что известно
- Великобритания и США направили в Украину экспертов по кибервойне. Это сделали для того, чтобы наше государство могло противостоять России.
- Грузия, Литва и Украина намерены создать общую группу по кибербезопасности. Об этом сообщили в Министерстве обороны.
- Украина продолжает развивать свои возможности в противодействии кибербатакам на правительственном уровне.
- В то же время, в Совете нацбезопасности и обороны Украины продолжают фиксировать увеличение количества хакерских нападений. Активизировались спецслужбы из России и Беларуси.
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