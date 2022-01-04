Спеціалісти з кібербезпеки Служби безпеки України проаналізували 28 тисяч критичних подій інформаційної безпеки. Мовиться про ті, які виявили у грудні.

Читайте також Вплив на енергетику України, – у Центрі оборонних стратегій розповіли про кібератаки Росії

Фахівці нейтралізували і припинили 59 хакерських атак за допомогою низки інструментів. Вони виявили такі головні кібератаки:

кібернапад на веб-додатки;

з'єднання з командно-контрольними серверами;

намагання отримати несанкціонований доступ;

шкідливе програмне забезпечення.



Припинені та нейтралізовані атаки за грудень / Інфографіка СБУ

В Україні функціонує SIEM – система управління подіями інформаційної безпеки. Вона аналізує стан безпеки нашої держави в інформаційному просторі.

Зауважимо! За словами експертів, Росія має спроможності напасти на Україну в інформаційному просторі. Водночас наша держава поки не може протистояти.

Захист кіберпростору України: що відомо

Велика Британія та США направили в Україну експертів з кібервійни. Це зробили для того, аби наша держава могла протистояти Росії.

Грузія, Литва та Україна мають намір створити спільну групу з кібербезпеки. Про це повідомили у Міністерстві оборони.

Україна продовжує розвивати свої спроможності у протидії кібербатакам на урядовому рівні.

Водночас у Раді нацбезпеки й оборони України продовжують фіксувати збільшення кількості хакерських нападів. Активізувалися спецслужби із Росії та Білорусі.

Росія готує нові кібератаки проти України: дивіться відео