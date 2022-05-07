СБУ задержала 3 человек, которые снимали и публиковали ракетный обстрел Одессы
Источник:фейсбук СБУ в Одесской области
С начала суток 7 мая россияне с помощью стратегической авиации выпустили по Одесщине уже 6 ракет. 3 человека корректировали врага.
Они снимали и публиковали ракетные обстрелы Одессы, таким образом, помогая российской армии. Служба безопасности Украины оперативно уличила их и провела соответствующие беседы.
Главное Ракетный удар по Полтавщине и свежая статистика потерь врага: главное за 73 день войны
СБУ задержала 3 человека, которые публиковали ракетный обстрел Одессы
Сегодня, 7 мая, 3 человека поработали корректировщиками для врага в Одессе. Сознательно или нет они сделали это – установит следствие.
Мы же обращаемся ко всем гражданам – не публикуйте данные о перемещении военной техники ВСУ, военных объектов и результатах вражеских ударов! Ведь их используют оккупанты при планировании дальнейших обстрелов,
– отметили в СБУ.
В ведомстве призывали делать наоборот: передавать сведения о дислокации врага, чтобы украинские военные как можно скорее обеспечили его уничтожение.
Горе-блоггеры корректировали врага, публикуя ракетный обстрел Одессы: видео
Обстрелы Одессы 7 мая: что известно
С начала суток 7 мая россияне с помощью стратегической авиации выпустили по Одесщине уже 6 ракет. 4 из них попали в предприятие по производству мебели. В результате пострадали многоэтажки в жилом районе. Кстати, на предприятии вспыхнул пожар. Огонь охватил около 900 квадратных метров. Возгорание уже ликвидировали спасатели.
Еще 2 ракеты попали на ранее поврежденную территорию Одесского аэропорта: взлетно-посадочную полосу и центр управления полетами.
Обратите внимание При ударе по Одессе российские хакеры координировали атаки с военными, – Госспецвязи
Заметим, в последнее время российские войска обстреливают Одесскую область ежедневно:
- Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук рассказал детали обстрела региона 2 мая. К сожалению, в этот день погиб 15-летний мальчик.
- 3 мая россияне выпустили по регионам 18 крылатых ракет. Тогда "прилетело" и в Одесскую область.
- 4 мая враг также атаковал Одесщину. Было несколько ракетных ударов. "Прилет" зафиксирован по инфраструктурному объекту. Однако тоже обошлось без жертв.
- Кроме того, взрывы в регионе были слышны ориентировочно в 18:11 6 мая. К счастью, люди не пострадали.
- 6 мая СМИ массово писали, что возле острова Змеиный горит русский фрегат "Адмирал Макаров". Однако официальной информации до сих пор не было.
Важно – не игнорируйте воздушные тревоги 8 – 10 мая, Россия может мощно атаковать: смотрите видео