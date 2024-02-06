"Сливали" данные о ВСУ для ФСБ: Служба безопасности задержала должностных лиц украинских спецслужб

Служба безопасности обезвредила мощную агентурную сеть военной контрразведки российской ФСБ, которая действовала сразу в нескольких регионах Украины. В результате этого задержаны 5 бывших и действующих должностных лиц украинских спецслужб.

Как отметили в СБУ, среди участников есть бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны и Службы внешней разведки Украины. В частности, говорится о сотруднике областного управления Службы безопасности.

Смотрите также Bihus․Info уверяет, что за его сотрудниками незаконно следила СБУ

Что удалось узнать СБУ

Фигуранты общались между собой с помощью одного и того же самого куратора. Известно, что он является сотрудником российских спецслужб, который по состоянию на сейчас находится во временно оккупированном Крыму.

Задачей этой агентурной сети была передача агрессору разведданных о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах нашего государства,

– говорится в сообщении Службы безопасности.

По материалам следствия, экс-чиновник внешней разведки был завербован российской ФСБ еще во время пребывания на службе до начала полномасштабной войны в Украине.

С тех пор он собирал информацию о местах базирования украинских военных. После 24 февраля 2022 года фигурант информировал российские спецслужбы и о каналах переправки иностранного вооружения в Украину.

В то же время российский агент передавал в ФСБ секретную информацию об особенностях работы и системы охраны Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Для максимальной конспирации фигурант не посылал информацию по телефону. Он передавал разведданные россиянам через сообщника, который выезжал за границу как волонтер и лично отчитывался представителю вражеской спецслужбы.

Особенно чувствительную информацию бывший разведчик передавал на флешке через контрабандистов из приграничных районов Украины.

Как рассказали в Офисе Генерального прокурора, в агентурную сеть также входил работник одного из металлургических предприятий Запорожья. По заданию куратора из российской ФСБ, за деньги он собирал информацию о перемещении и размещении подразделений ВСУ на территории Запорожской области.

"Сливали" личные данные украинских защитников

Еще один российский агент, который ранее проходил службу в ГУР, предоставлял россиянам личную информацию украинских военнослужащих.

В то же время другой фигурант, сотрудник СБУ, разведывал для оккупантов геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии Одесской области.

ФСБ вербовала участников группы, используя в том числе угрозы убийства их семей. Кроме того, за каждое выполненное задание злоумышленники получали средства от России,

– отметили в СБУ.

Сейчас следователи Службы безопасности уже сообщили пятерым участникам российской агентурной сети о подозрении по статье о государственной измене. Им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ задержала 5 агентов российских спецслужб в Украине / Фото Службы безопасности

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех, кто способствовал врагу в этом деле.

Ранее СБУ обезвредила еще одну агентурную сеть ФСБ