СБУ задержала 5 граждан, устроивших теракт в Житомире: что о них известно

Служба безопасности и Национальная полиция Украины задержали 5 агентов России, которые 20 ноября совершили теракт в центре Житомира, в результате которого ранения получил один правоохранитель.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на правоохранителей. По данным Нацполиции, злоумышленники действовали по заказу российских спецслужб, которые завербовали их через телеграмм-каналы по поиску "быстрых денег".

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Как действовали злоумышленники

Фигуранты установили самодельное взрывное устройство возле здания районного управления полиции в Житомире.

Взрывчатку начинили гвоздями и замаскировали в термосе. Ее привели в действие с помощью мобильного телефона. Химические составляющие, гвозди, другие необходимые элементы для изготовления взрывчатки фигуранты купили в нескольких строительных супермаркетах.



Злоумышленники сделали самодельное взрывное устройство / Фото Нацполиции

В арендованной квартире они создали "пробный образец", провели испытания и сняли это для кураторов.



5 граждан задержали по подозрению в совершении теракта / Фото Нацполиции

5 граждан задержали

СБУ указывает, что все 5 злоумышленников действовали отдельно друг от друга. Среди задержанных - 46-летний харьковчанин, который дважды отбывал наказание за разбой и грабеж. Другие подозреваемые – жители Житомира в возрасте 15, 16, 18 и 20 лет.



Подозреваемым грозит заключение / Фото Нацполиции

Во время обысков у них изъяты составляющие взрывного устройства, сим-карты и мобильные телефоны с доказательствами преступления. Фигурантам объявили о подозрении по части 2 статьи 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц), им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.