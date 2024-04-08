"Экс-регионал" наводил авиабомбы врага на Сумщину: СБУ задержала агента фсб

Служба безопасности Украины задержала на Сумщине мужчину, который пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ. Предатель пытался скорректировать по нему авиаудар российских войск.

Агента ФСБ, который проводил доразведку вблизи оборонительной линии на территории Сумщины, задержали “на горячем”.

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Во время разведывательной вылазки он пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ, чтобы скорректировать по нему вражеский авиаудар,

– говорится в сообщении СБУ.

Отмечают, что в ходе задержания у злоумышленника изъяли мобильный телефон, с которого он пытался отправить россиянам фото и геолокацию потенциальной "цели".

"Благодаря оперативному реагированию Служба безопасности сорвала попытку российской спецслужбы получить агентурный "отчет" и использовать его для подготовки воздушных атак", – добавляют в пресс-службе.

Агентом оказался экс-регионал

Кроме того, в СБУ сообщили, что задержанным оказался бывший местный "функционер" запрещенной Партии регионов.

После деоккупации Сумщины его завербовали кадровые сотрудники фсб для проведения разведывательно-подрывной деятельности на территории области.

"Во внимание" российской спецслужбы экс-регионал попал из-за собственных сообщений в одном из мессенджеров, в котором восхвалял кремлевский режим,

– добавляют в СБУ



Задержали российского агента-"экс-регионала" / Фото СБУ

Предатель "сдавал" военные объекты

Для выполнения вражеских задач агент выходил на местность, где скрыто фотографировал военные объекты и фиксировал их координаты.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

СБУ найдет каждого предателя