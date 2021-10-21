СБУ задержала агента ФСБ, который проходил спецподготовку на Донбассе

Служба безопасности Украины поймала агента ФСБ России, который занимался разведкой на территории Украины. Он выполнял задания российских кураторов в Винницкой области.

Там контрразведка СБУ и задержала мужчину. Предварительно известно, что он также проходил обучение на временно оккупированной территории в Луганской области.

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В Виннице задержали работника ФСБ, который занимался разведкой для страны-агрессора

Контрразведчики СБУ разоблачили и задержали в Винницкой области агента ФСБ России, который прошел обучение у пророссийских боевиков на временно оккупированном Донбассе,

– рассказали в СБУ.

СБУ задержало мужчину, осуществлявшего разведку для ФСБ России

Следствие установило, что гражданин Украины:

присоединился к пророссийским боевикам на территории Луганщины;

прошел боевую подготовку в составе диверсионно-разведывательной группы на оккупированной территории Луганщины под руководством бывшего сотрудника ФСБ с позывным "Дикий";

по заданию российских кураторов агент ФСБ перебрался на мирную территорию Украины и выполнял разведывательные задания.

Гражданин Украины в Виннице работал на ФСБ России

В рамках уголовного дела следователи СБУ уже сообщили задержанному о подозрении в совершении преступлений по двум статьям – за государственную измену и участие в террористической организации.

Согласно первой статье, мужчине грозит заключение на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой. По другой статье – тюрьма на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Сейчас следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие.

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