Сливал врагу данные об аэродромах: на Львовщине задержали очередного агента ФСБ

СБУ задержала жителя Львовщины, который передавал данные об охране аэродрома и военной технике. Развединформацию враг планировал использовать для ударов по региону.

Мужчина собирал данные о потенциальных военных объектах, обозначал их на карте и передавал россиянам. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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СБУ разоблачила агента ФСБ

Шпионом оказался 57-летний безработный житель Львовской области. Его завербовали через пророссийские Telegram-каналы.

Основной задачей было выявлять военные авиабазы на западе Украины. Для этого агент ездил на машине, фотографировал вероятные аэродромы, фиксировал геолокации и готовил "отчеты" для куратора из ФСБ.

По данным СБУ, связь с оккупантами задержанный поддерживал через анонимный мессенджер. После каждой переписки он пытался уничтожать доказательства. Несмотря на это киберспециалисты СБУ разоблачили деятельность агента и задокументировали преступления. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами шпионской деятельности.

Какая избрана мера пресечения

Шпиону объявлено подозрение по статье уголовного кодекса Украины "государственная измена в условиях военного положения".

Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей. Подозреваемому грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось о разоблачении и задержании агента в столице. Он помогал россиянам обходить украинскую ПВО и наводил удары по Киеву. Ему также объявлено подозрение в государственной измене.