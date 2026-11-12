Готовил ракетный удар по штабу: СБУ задержала "крота", который планировал ликвидацию комбрига ВСУ
Служба безопасности Украины разоблачила российского агента в рядах десантно-штурмовых войск. По данным следствия, он готовил покушение на командира одной из бригад ВСУ.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Как российский агент готовил покушение на комбрига?
По данным следствия, мобилизованный военнослужащий должен был передать российским спецслужбам координаты штаба, где находился командир одной из бригад ДШВ в звании полковника. По этим данным враг планировал нанести ракетный удар.
Сотрудники СБУ своевременно обеспечили безопасность мест пребывания украинских десантников и задержали подозреваемого на территории подразделения в Николаеве.
На момент задержания мужчина готовился передать своему куратору из ФСБ координаты военного объекта, где должен был находиться комбриг.
Во время задержания у него изъяли смартфон с сообщениями российскому спецслужбовцу о подготовке к покушению.
Как проводилась операция по задержанию "крота": смотрите видео
Как ФСБ завербовала военнослужащего?
Согласно материалам дела, мобилизованный попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал знакомства в тематических Telegram-каналах.
После вербовки он общался с куратором ФСБ через анонимный чат в мессенджере.
Используя свою должность водителя, подозреваемый собирал информацию о местах нахождения командования бригады и передавал ее российской стороне.
Кроме того, по данным СБУ, он сообщал врагу о местах хранения и запуска украинских ударных беспилотников, которые применялись для атак на российские тылы.
Переписка агента с куратором / Фото СБУ
Какое наказание грозит подозреваемому?
Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Расследование проводят следователи СБУ в Николаевской области под процессуальным руководством Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.
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