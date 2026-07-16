Помогал россиянам готовить новый обстрел: в Киевской области правоохранители задержали агента ФСБ
Киберспециалисты и следователи Службы безопасности задержали агента ФСБ в Киевской области. Злоумышленник собирал и передавал врагу координаты для новой серии ударов по Киевской и Черкасской областям.
Об этом сообщает СБУ.
Чем занимался агент ФСБ?
Как отметили в СБУ, среди основных "целей" врага была энергетическая инфраструктура, в частности опорные электроподстанции, которые питают большую часть Киевской и Черкасской областей.
Также агент пытался выявить и передать ФСБ геолокации логистических складов и боевых позиций украинской ПВО.
Сотрудники СБУ своевременно разоблачили агента, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства в Киевской области,
– сообщили правоохранители.
Как выяснило следствие, корректировкой ударов занимался завербованный россиянами местный сотрудник одной из агрокомпаний региона. В поле зрения вражеской спецслужбы он попал, когда искал "легкие заработки" в телеграм-каналах.
Во время поездки к родственникам в Черкасскую область злоумышленник выявлял потенциальные "цели" и отмечал их расположение на Google-картах, чтобы передать ФСБ.
Правоохранители провели обыск в квартире мужчины и обнаружили смартфон с доказательствами его переписки с куратором из ФСБ.
Агент передавал россиянам геолокации / Фото: Офис генпрокурора
Следователи уже сообщили злоумышленнику о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.
Сейчас он находится под стражей без права освобождения под залог: фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
К слову, недавно правоохранители также разоблачили агента ФСБ, который пытался передать оккупантам координаты для нанесения новых авиаударов по Сумской области. Предателем оказался бывший руководитель следственного отдела одного из подразделений расформированной милиции в Шосткинском районе.